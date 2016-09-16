غدًا.. بدء سحب «المحامين» لأوراق حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي

يبدأ غدا السبت، سحب أوراق وشروط حجز وتخصيص وحدات بمشروع الاسكان الاجتماعي، للمحامين من النقابة العامة، على أن يكون أخر موعد لتقديم الأوراق وتسليمها في 30 أكتوبر المقبل.

يذكر أن النقيب سامح عاشور، أصدر قرارًا في وقت سابق، بتلقي الطلبات بمقتضى موافقة مجلس الوزراء على تخصيص وحدات كاملة التشطيب للنقابات.

وأوضح القرار أن الوحدات بـ 11 مدينة، هي برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وتوشكى الجديدة، والعلميين الجديدة، و6 أكتوبر.

وأشار «عاشور» في قراره، إلى أن مقدم الحجز للوحدة 9125 جنية، في حساب بنك الإسكان والتعمير فرع الزمالك، ولدى هيئة البريد المصري على حساب رقم 818/ 0135013000234 الحساب الذهبي.

تأتي تلك الخطوة بعد مخاطبة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، لـ «عاشور» لإبلاغه بموافقة مجلس الوزراء على تخصيص وحدات سكنية للنقابات، ومن ضمنها «المحامين»، بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعي.

وطالب الصندوق نقيب المحامين بإبلاغه بالأعداد المطلوبة لأعضاء النقابة، بكل مدينة من الأحد عشرة المذكورة بالخطاب، في موعد أقصاه 30 أكتوبر المقبل.