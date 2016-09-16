غدًا.. الحكم فى إعادة محاكمة المتهمين بـ«أحداث عنف الطالبية»

تصدر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطية، غدًا السبت، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة ٤ متهمين، قد صدر ضدهما حكم غيابي بالمؤبد قبل ضبطهما، على ضوء اتهامهما في أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وعادل الشاذلي رئيسي المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين محمد محمود حسان، ومحمد محمود محمد مع 9 آخرين، قيامهم في 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية، بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.