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واشنطن تصنف مسوؤلًا بارزًا في حماس كإرهابي مطلوب عالميًا

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واشنطن تصنف مسوؤلًا بارزًا في حماس كإرهابي مطلوب عالميًا واشنطن تصنف مسوؤلًا بارزًا في حماس كإرهابي مطلوب عالميًا

وزير الداخلية السابق في حكومة حماس فتحي أحمد حماد – أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إنها صنفت قائدًا لجماعة من المقاتلين الفرنسيين في سوريا ومسؤولًا بارزًا بحركة حماس الفلسطينية كإرهابيين عالميين.

وبحسب وكالة “رويترز” فقد وصفت الوزارة الرجل الأول عمر ديابي بأنه يتزعم جماعة تضم حوالي 50 مقاتلًا أجنبيًا في سوريا شاركت في عمليات إرهابية مع جبهة النصرة المتشددة التي غيرت إسمها إلى جبهة فتح الشام.

وقالت الوزارة في بيان منفصل “إن الرجل الثاني واسمه فتحي أحمد محمد حماد هو وزير داخلية سابق بحكومة حماس وأنه استخدم ذلك المنصب لتنسيق خلايا إرهابية”.

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