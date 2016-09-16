البحرية الليبية تعترض 1425 مهاجرًا في المتوسط خلال يومين

قال متحدث باسم سلاح البحرية اليوم الجمعة، إن دوريات ليبية اعترضت حوالى 1425 مهاجرًا، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا على مدى اليومين الماضيين.

وبحسب وكالة “رويترز” فقد أضاف المتحدث أيوب قاسم أن نحو 1050 مهاجرًا على متن 7 قوارب مطاطية أعيدوا في وقت مبكر يوم الأربعاء، ومعظمهم جاءوا من دول جنوبي الصحراء الأفريقية وحوالي ثلثهم من النساء والأطفال.

وجرى اعتراض قاربين مطاطين آخرين أمس الخميس وعلى متنهما حوالي 300 شخص، وأيضًا 3 مراكب خشبية تحمل في مجملها نحو 75 شخصاً.

وقال قاسم إن جميع القوارب عثر عليها قرب مدينة صبراتة الساحلية بغرب ليبيا، وهي الموقع الأكثر شيوعًا لرحيل المهاجرين الذين حاولوا العبور من ليبيا في الأشهر القليلة الماضية.

ومعظم المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بالقوارب عبر البحر المتوسط يتجهون إلى إيطاليا من ليبيا، حيث سمحت سنوات من الاضطرابات السياسية والصراع المسلح برواج نشاط شبكات تهريب المهاجرين.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة وصل أكثر من 120 ألف مهاجر إلى ايطاليا بالقوارب منذ بداية العام الحالي، بزيادة طفيفة عن الفترة المماثلة من 2015.

ومعظم أولئك الذين يتمكنون من دخول المياه الدولية تقوم سفن إنقاذ أوروبية بانتشالهم، وتقول السلطات الليبية إنها أعادت أكثر من 11 ألف مهاجر.

ووفقاً لبيانات المنظمة فإنه حتى 6 سبتمبر، لقي حوالي 3200 مهاجر حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط.