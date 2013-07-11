اصابة عامل من مواطنى الشرقية بطلق نارى برابعة العدوية أثناء تأييده ل” مرسى ”

اصيب عامل من اهالى محافظة الشرقية بطلق نارى اثر تعدى من مجهولين اثناء تواجده بميدان رابعة العدوية بالقاهره لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى .

تلقى اللواء محمد كمال جلال مدير امن الشرقية اخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعى قسم شرطة ثان الزقازيق بإستقبال المدعو” أحمد محمد البدري عبدالحميد 26 سنه عامل ومقيم بندر ههيا مصاباً بطلق نارى بالبطن وتهتك بالامعاء إدعاء تعدى من اخرين .

بالانتقال وسؤال شقيقه محمد محمد البدري عبدالحميد 42 سنه مشرف قطارات ومقيم بذات الناحيه قرر انه بتاريخ 8/7/2013 اثناء تواجد شقيقه المصاب بميدان رابعه بالقاهرة ” لتأييد الرئيس السابق محمد مرسي ” أصيب بطلق ناري ” لا يعلم مصدره “مما أدى الى حدوث أصابته ولا يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

تم التنسيق مع امن القاهرة للتحرى عن الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 59/543 أحوال القسم لسنة 2013 وجاري إرساله لجهة الاختصاص .