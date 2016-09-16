جولة بالصور على 5 جزر كرواتية

تزخر كرواتيا بالجزر السياحية الجذّابة، علماً بأن عدد الأخيرة يفوق الألف جزيرة. وبالطبع، لكلّ منها خصائص، سواء لناحيتي المساحة وعوامل الجذب.

في ما يأتي، الجزر الخمس الأجمل في كرواتيا:

1. "كركلا": هي سادس أكبر جزيرة في البحر الأدرياتيكي، وتنتمي إلى أرخبيل الدالماسي المركزي، نظراً إلى تاريخها الغني، خصوصاً في القرن الخامس عشر. يتوسطها صرح القديس مرقس الديني، فضلاً عن الشوارع الضيّقة المرصوفة بالحصى والمباني الحجرية القديمة التي تأخذنا برحلة حالمة عبر التاريخ. وتشتهر الجزيرة بالياقوت الأزرق والشواطئ الصخرية الخلابة وأسطورة ماركو بولو، الذي وُلد في مبنى في وسط البلدة القديمة، وفق إحدى الروايات.

2. "هفار": تقع "هفار" وسط جزر "براك" و"فيس" و"كركلا"، وتختلف عن معظم الجزر الدالماسية الأخرى، إذ تملك وفرةً من الينابيع والمياه العذبة وغابات الصنوبر وكروم العنب.

ومن مميزاتها الإضافية: العمارة المصمّمة وفق طراز مدينة البندقية والشواطئ الجميلة والمناخ اللطيف والحياة الليلية المزدهرة، ما يفسّر موقع "هفار" السياحي المرموق على ساحل البحر الأبيض المتوسط والجاذب للمشاهير.

3. "ملجيت": تقع "ملجيت" جنوب الجزيرة الكرواتية، وتضمّ حديقةً وطنيةً وبحيرتين مالحتين في الطرف الغربي منها. وهي تعدّ مثاليةً لاستكشاف العديد من المسارات الخفية في الغابات، ومقصداً للسباحة وحمّامات الشمس على شواطئها المنعزلة، كما لممارسة رياضتي ركوب الدراجة والتجديف.

4. "راب": هي واحدة من الجزر في أرخبيل "كفارنير"، في الجزء الشمالي من البحر الأدرياتيكي الكرواتي. وتشتهر بشواطئها الرملية التي لا حدود لها، وتضمّ مدينةً تعود إلى القرون الوسطى، فضلاً عن مجموعة من النباتات والأشجار العائدة إلى مائة سنة خلت.

5. "كريس": هي واحدة من الجزر الكرواتية الأكبر، تقع في الجزء الشمالي من البحر الأدرياتيكي، وتستوجب المرور بجسر متحرّك لبلوغها. وعلى الرغم من أن معظم الجزيرة لا تزال متخلّفة إلى حد ما، فإنّها مثالية لعطلة المغامرة. وعند الوصول، لا بد من زيارة قرية "لوبينيس" الجبلية القديمة، فضلاً عن بحيرة "فرانا"، التي تعدّ المصدر الوحيد للمياه العذبة. والبحيرة هي أيضاً واحدة من بحيرات المياه العذبة الأعمق في أوروبا الشرقية، حيث تنخفض إلى خمسين متراً تحت مستوى سطح البحر.

ماذا يتوقع السعوديون لرؤية 2030؟ تابعوا التفاصيل في العدد 1854 المتوافر حاليا في الأسواق .