المعارضة السورية: عسكريون أمريكيون دخلوا بلدة الراعى وانسحبوا منها

أفاد مصدر فى المعارضة السورية اليوم الجمعة، بأن عدداً صغيراً من القوات الأمريكية دخل بلدة الراعى السورية قرب الحدود مع تركيا فى إطار عمليات تنسيق الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" .

وأضاف المصدر - حسبما أوردت قناة (العربية) الإخبارية - أن العسكريين الأمريكيين الذين تراوح عددهم بين خمسة وستة اضطروا للانسحاب صوب الحدود التركية بعدما احتج مقاتلون سوريون على وجودهم فى البلدة.

من جانبه، أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان الواقعة، وقال "إن العسكريين الأمريكيين غادروا بلدة الراعى لكنهم ما زالوا داخل سوريا ".