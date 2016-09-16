السعودية تؤكد سلامة الصادرات المصرية من الفراولة والأجبان والأرز

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، خلو الفراولة المصرية المتواجدة فى المملكة من فيروس الكبد الوبائي.

وقالت في بيان اليوم الجمعة إنها سحبت عينات ممثلة لإرساليات الفراولة المجمدة الواردة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لإخضاعها للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس الكبد الوبائي، وصدرت نتائج التحاليل المخبرية بخلوها من الفيروس.

وأوضحت أنها اتخذت إجراءات احترازية عدة، إثر إعلان ادارة الصحة في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي عن إصابة عدد من الأشخاص بفيروس الكبد الوبائي، حيث أفادت معلومات الإنذار بأن مصدر الفيروس المحتمل هو منتج فراولة مجمدة مستوردة مصر .

وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها سحبت في ذلك الحين عينات ممثلة لإرساليات الفراولة المجمدة الواردة من مصر إلى المملكة لإخضاعها للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس الكبد الوبائي وصدرت نتائج التحاليل المخبرية بخلوها من الفيروس.

كما أكدت الهيئة أن منتجات الأجبان المصرية لا تحتوى على مادة الفورمالين وأكدت أنه «إشارة إلى الاخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إضافة “الفورمالين” كمادة حافظة لمنتجات الأجبان المصرية، فقد أصدرت الهيئة قبل عام ونصف العام، تعميما لجميع المختصين التابعين لها في المنافذ الحدودية بتشديد ورفع درجة التحقق في إجراءات الإذن بفسح الإرساليات عند ورود أي إرساليات من منتجات الأجبان المصرية وغير المصرية بشكل دوري، وإحالتها إلى مختبرات الهيئة لإخضاعها لفحص الكشف عن الفورمالين».

وأضافت أنها ما زالت تخضع وبشكل دوري عينات من الأجبان المستوردة لفحص الكشف عن «الفورمالين»، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يثبت تلوث العينات المفحوصة أو احتواؤها على الفورمالين،مؤكدة أنها مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، بحيث لا يتم الإذن بالفسح إلا بعد مطابقتها للمتطلبات الفنية حسب اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.

وتابعت أنها أخضعت عينات من إرساليات الأرز المصري للتأكد من عدم إضافة الجير الأبيض المستعمل في تركيب البلاط إلى محتوياته بغرض تبييض الأرز، وقالت إن واردات الأرز المصري خلال العام الهجرى الماضى 1436 ه وحتى ذي الحجة الحالى بلغت 13 ألف طن و716 طنًا وتم الإذن بفسحها بعد إخضاع عينات ممثلة منها لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية”.

كما أكدت الهيئة أنها لا تأذن بفسح أي منتجات مخالفة لمواصفة المنتج، أو المواصفات العامة الخاصة بالألوان المسموح إضافتها للغذاء أو المواصفات الخاصة بالمنكهات.

وقالت إنها “تتابع ومن خلال مركز الإنذار السريع ما يمس سلامة المنتجات الغذائية على المستوى العالمي وتتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات المعتمدة، كما أنها في حالات الاستدعاءات على المنتجات الغذائية تتواصل مع الجهات الرقابية في الدول المتضررة لمعرفة التفاصيل كافة التي تساعد في عدم وصول تلك المنتجات للمستهلك”.

يذكر الهيئة تصدر تقريرًا شهريًا ينشر في وسائل الإعلام المختلفة يوضح الإرساليات التي لم تأذن الهيئة بفسحها مع توضيح الأسباب وذكر نوع المنتج والكمية.

أ ش أ