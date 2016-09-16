أصالة تترجم كليب «عيش ..سكر.. وطن» بلغة الإشارة

نشرت المطربة السورية أصالة نصرى، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، أغنية “عيش.. سكر.. وطن” بلغة الإشارة، قامت بأدائه الفتاة السورية “سارة الجوهرى”.

وأعربت أصالة، عن سعادتها بأداء الفتاة للأغنية، معلقة: “ما أصعب وما أغرب شعورى، فرحانة لأنى عرفت أوصّل حزنى، فعلاً ما أبسط وما أغرب سعادتنا”.

يذكر أن، أصالة طرحت كليب أغنية “عيش سكر وطن” أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتلخص مأساة الوجع السورى، شارك فى غنائها الفنان أحمد فهمى.

> الأغنية من كلمات محمود طلعت وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدى وإخراج طارق العريان.