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دراسة: الحساسية الغذائية مرتبطة بإثارة نوبات الربو

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دراسة: الحساسية الغذائية مرتبطة بإثارة نوبات الربو دراسة: الحساسية الغذائية مرتبطة بإثارة نوبات الربو

>(أ ش أ)

حذرت دراسة طبية أن الأطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية فى خطر متزايد نتيجة زيادة فرص إصابتهم بالحساسية الربوية، وحمى القش.

 

 

وكانت الدراسة قد شملت ما يقرب من 363,000 طفل ومراهق، نصفهم من الأطفال البيض، ونحو 40% من السود، وما بين 7 إلى 8% طفل يعانى من الحساسية الغذائية.

 

 

وقال الدكتور "جوناثان سبيرجل" رئيس قسم الحساسية والمناعة بمستشفى الأطفال فى "فيلادلفيا" الأمريكية، إنه بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الحساسية الغذائية، أصيب نحو 35% للحساسية الربوية.

 

 

وأوضحت البيانات أن المرضى الذين عانوا من حساسية غذائية متعددة كانوا فى خطر أعلى للإصابة بنزلات ربوية بالمقارنة بالأصحاء، موضحا أنه لوحظ أن أكثر من ثلث مرضى الحساسية الغذائية أصيبوا أيضا بحمى القش، والتى تسمى أيضا بالتهاب الأنف التحسسى.

 

 

وأشارت الأبحاث إلى أنه من بين الأطعمة المسببة للحساسية الغذائية الرئيسية، الفول السودانى، اللبن، البيض.


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