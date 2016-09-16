استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقدس والضفة الغربية

استشهد 3 فلسطينيين اليوم الجمعة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في حادثين منفصلين بالقدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

وذكرت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية أن فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مستوطنة كريات أربع بالقرب من الخليل.

فيما أطلق جنود الاحتلال النار صوب الفلسطينيين وأصابهما بشكل مباشر داخل مركبتهما بزعم أنهم حاولوا دهس أشخاص عند محطة للحافلات.

أما الحادث الثاني، فقد قتلت شرطية إسرائيلية، فلسطينيًا، بزعم محاول طعنها عند باب العامود أحد المداخل الرئيسية إلى المدينة القديمة في القدس الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري القول إنه تم إطلاق النار على هذا الشاب خلال محاولته تنفيذ عملية طعن، دون أن يصاب أي من أفراد الشرطة أو الجيش الإسرائيلي، مضيفة أنه دخل القدس أمس عبر “جسر اللنبي”.

أ ش أ