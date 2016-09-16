موسكو: نتطلع لاستئناف الرحلات الجوية مع القاهرة بأسرع وقت

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميخائيل بوغدانوف» اليوم الجمعة عن أمل موسكو باستئناف الحركة الجوية مع القاهرة حتى نهاية العام الجاري.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية عن بوغدانوف قوله “نأمل كلما كان هذا أسرع كان أفضل”، موضحًا أن السلطات المصرية قامت بأقصى ما يمكن فعله لكي لا يهدد سلامة الروس الذين يزورون مصر أي شيء.

ومن المقرر أن تستأنف رحلات الطيران بين روسيا ومصر على مرحلتين، الأولى الرحلات بين موسكو والقاهرة والثانية بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة.

أ ش أ