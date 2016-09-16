عمرو جمال: قادرون على الاحتفاظ بلقب الدوري.. ونسعى لإسعاد الجماهير

أكد عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزيته في الموسم الجديد والذي ينطلق بمواجهة الإسماعيلي غدًا السبت ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح جمال إنه استعد بقوة خلال الفترة الماضية للموسم الجديد خاصة وأن الدوري يزداد قوة وصعوبه من موسم لأخر في ظل التعاقدات التي أبرمتها جميع الفرق المشاركة في المسابقة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ثقته الكاملة في زملائه وقدرتهم على الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وأكد اللاعب جاهزيته للمشاركة في أي وقت وذلك وفقًا لرؤية حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر، لافتًا إلى أن منافسته على لقب هداف المسابقة هذا الموسم لا يعنيه بقدر اهتمامه بالحصول على الدرع وإسعاد الجماهير الغفيرة التي تساند الفريق في كل وقت وأي مكان.

وأضاف اللاعب أن الجهاز الفني لفريق القلعة الحمراء قام بإعداد اللاعبين بشكل جيد خلال معسكر أكتوبر ونجح في التعرف على قدراتهم وعلاج النواقص الفنية التي يحتاجها الفريق حتى يبدأ المسابقة بالشكل الذي يليق بالأهلي وبحجم بطولاته وانجازاته.

أ ش أ