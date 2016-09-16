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ضبط 12 طن أسمدة زراعية وأرز وبقوليات مجهولة المصدر بالمنيا

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ضبط 12 طن أسمدة زراعية وأرز وبقوليات مجهولة المصدر بالمنيا ضبط 12 طن أسمدة زراعية وأرز وبقوليات مجهولة المصدر بالمنيا

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 12 طن أسمدة زراعية وأعلاف وأرز وفاصوليا مجهولة المصدر فى حملة تموينية.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطاراً بشن حملات لمتابعة الحالة التموينية بدائرة المحافظة ومحاولة القضاء على كافة أساليب الغش التجارى، تمكنت من ضبط بعض الأشخاص لحيازتهم سلع غذائية وأسمدة وأعلاف مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

وشملت الضبطيات، 7500 كيلو أسمدة مجهول المصدر، 1200 كيلو ردة مجهولة المصدر، 3150 كيلو علف حيوانى مجهول المصدر، 750 كيلو أرز مجهولة المصدر، 100 كيلو فاصوليا مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، لحين العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

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