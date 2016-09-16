أخبار عاجلة

أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«دياميسيس» يتسلم مهامه في السفارة اليونانية بـ «القاهرة»

Google+ Print
«دياميسيس» يتسلم مهامه في السفارة اليونانية بـ «القاهرة» «دياميسيس» يتسلم مهامه في السفارة اليونانية بـ «القاهرة»

ميشيل خريستوس دياميسيس

تسلم السفير اليوناني الجديد «ميشيل خريستوس دياميسيس» مهام عمله بالسفارة خلفًا للسفير السابق «كريستوس لازاريس» الذي عمل في 5 سنوات، قبل أن ينتقل للعمل في سفارة بلاده في مدريد.

وكان دياميسيس، قد عمل مندوبًا لبلاده في حلف شمال الاطلنطي «الناتو»، قبل نقله إلى القاهرة، وكان دياميسيس قد قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس عبدالفتاح الأسبوع الماضي.

ويعمل دياميسيس، على التحضير للقمة الثلاثية التي تعقد في القاهرة، أكتوبر المقبل والتي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس.

وينتظر ان تشهد القمة الثلاثية بحث ملفات التبادل التجاري بين مواني الدول الثلاث والاستفادة من الثروات الطبيعية في البحر المتوسط خاصة في مجال اكتشافات الغاز الطبيعي والبترول، بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني لمحاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»