«دياميسيس» يتسلم مهامه في السفارة اليونانية بـ «القاهرة»

تسلم السفير اليوناني الجديد «ميشيل خريستوس دياميسيس» مهام عمله بالسفارة خلفًا للسفير السابق «كريستوس لازاريس» الذي عمل في مصر 5 سنوات، قبل أن ينتقل للعمل في سفارة بلاده في مدريد.

وكان دياميسيس، قد عمل مندوبًا لبلاده في حلف شمال الاطلنطي «الناتو»، قبل نقله إلى القاهرة، وكان دياميسيس قد قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي.

ويعمل دياميسيس، على التحضير للقمة الثلاثية التي تعقد في القاهرة، أكتوبر المقبل والتي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس.

وينتظر ان تشهد القمة الثلاثية بحث ملفات التبادل التجاري بين مواني الدول الثلاث والاستفادة من الثروات الطبيعية في البحر المتوسط خاصة في مجال اكتشافات الغاز الطبيعي والبترول، بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني لمحاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.