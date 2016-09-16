«الاقتصاد والناس» برعاية تحيا مصر بعد العيد

طالب صندوق تحيا مصر رعاية برنامج الاقتصاد والناس، الذي يعرض علي شاشة القناة الثانية يوميًا من الأحد للخميس، وتخصيص يوم من أيام البرنامج لإلقاء الضوء علي مشروعات الصندوق من منطلق التعاون المثمر بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإدارة الصندوق والرسالة الإعلامية الايجابية وبث روح الأمل للشارع المصري وهي اثمى الأهداف التي يسعي اليها الصندوق.

ومن جانبه قال رئيس تحرير البرنامج الإعلامي محمد ناقد إن هذا الخطاب يعد بالنسبة له ولفريق البرنامج وثيقة وشهادة تقديرًا وتكليلًا لجهودات أسرة البرنامج من مقدمي البرنامج ومعدي ومخرجي البرنامج الذين عملوا تحت ظروف قاسية وأجواء صعبه خلال شهر رمضان الماضي وأثناء الصيام.

وأضاف ناقد أن هذا الخطاب يعد عبئًا عليه وعلي أسرة البرنامج وأنهم سيبذلون كل جهد ولن يدخرون أي مجهود للحفاظ علي ما حققوه من نجاح.

وأوضح أنه في انتظار تكليفات صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في هذا الشأن، وتوجيهات رئيس قطاع التليفزيون مجدي لاشين، ورئيس القناة الثانية نهلة عبد العزيز وأنه وكامل فريق العمل في انتظار هذه التعليمات.

وكشف رئيس تحرير البرنامج أنه منذ علمه بذلك الخطاب بدأ في وضع خريطة عمل وجدول ذمني لتغطية كافة مشروعات الصندوق انتظارا للتعليمات ووعد بالعديد من المفاجأت في انتظار المشاهد المصري.