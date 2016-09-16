أخبار عاجلة

أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غدًا.. الحكم على متهمي «ألتراس كرداسة»

Google+ Print
غدًا.. الحكم على متهمي «ألتراس كرداسة» غدًا.. الحكم على متهمي «ألتراس كرداسة»

أرشيفية

تصدر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التراس كرداسة”.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 7، الإتهام بتأسيس جماعة ارهابية «أولتراس كرداسة»،على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي إلى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشأت العامة والخاصة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلا عن حيازتهم اسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقه ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الامنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا