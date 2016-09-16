غدًا.. الحكم على متهمي «ألتراس كرداسة»

تصدر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التراس كرداسة”.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 7، الإتهام بتأسيس جماعة ارهابية «أولتراس كرداسة»،على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي إلى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشأت العامة والخاصة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلا عن حيازتهم اسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقه ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الامنية.