فتح معبر رفح اعتبارا من الأربعاء ولمدة ثلاث أيام لعبور الحجاج الفلسطينين

مراسل«ONA»:

قررت مصر فتح معبر رفح البرى غداً السبت، فى إتجاه واحد، لعودة حجاج قطاع غزة، الذين حصلوا على مكرمة ملكية سعودية لأداء فريضة الحج، ويقدّر عددهم بحوالى 500 حاج.

كما قررت مصر إعادة فتح المعبر مرة أخرى لثلاثة أيام متتالية، وهى الأربعاء والخميس والجمعه المقبلين لمرور بقية الحجاج الفلسطينيين.

ويأتى فتح معبر رفح تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن أبناء قطاع غزة، ولتسهيل عودة الحجاج الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، حيث سبق أن قررت السلطات المصرية فتح المعبر فى 30 أغسطس الماضى ولثلاثة أيام لتمكين 3500 حاج فلسطينى من أبناء القطاع من المرور لأداء فريضة الحج لهذا العام، وقامت أدارة المعبر بتوفير كل الإمكانيات التى سهلت عملية عبور الحجاج.