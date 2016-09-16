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غدًا.. استئناف محاكمة 4 متهمين بـ«تنظيم داعش حلوان»

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غدًا.. استئناف محاكمة 4 متهمين بـ«تنظيم داعش حلوان» غدًا.. استئناف محاكمة 4 متهمين بـ«تنظيم داعش حلوان»

تعبيرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا السبت، محاكمة 4 متهمين في بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية داعش حلوان»

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في القضية رقم «25309 لسنة 2015» كلي جنوب القاهرة، عدة تهم منها الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد «تنظيم داعش»، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

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