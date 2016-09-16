غدًا.. استئناف محاكمة 67 متهمًا في اغتيال المستشار هشام بركات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدًا السبت، محاكمة 67 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وفتحي الرويني.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الإخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة، في إطار مخطط لهدمها وإسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس، خاصة بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق.