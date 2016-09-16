إصابة 13 شخصًا بينهم أطفال فى انقلاب 4 سيارات بطريق العين السخنة

مراسل«ONA»:

أصيب 13 شخصًا، بينهم أطفال فى حادث إنقلاب 3 سيارات ملاكى وميكروباص بطريق “القطامية – العين السخنة” بالسويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحى بالسويس.

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق بتعرض ثلاث سيارات ملاكى وميكروباص بطريق القطامية إلى الانقلاب.

> وقال مصدر أمنى، إن انقلاب السيارة الميكروباص خلف إصابة 7 أشخاص، وانقلاب السيارات الملاكى أدى إلى 6 أشخاص بينهم أطفال.

> وأضاف، أن جميع المصابين يتم علاجهم حاليا بمستشفى التأمين الصحى بالسويس، التى تم نقل المصابين إليها.