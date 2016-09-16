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غدًا.. الحكم على متهم في الانضمام لـ«داعش»

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غدًا.. الحكم على متهم في الانضمام لـ«داعش» غدًا.. الحكم على متهم في الانضمام لـ«داعش»

محكمة جنايات القاهرة – أرشيفية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، غدًا السبت، حكمها على سائق بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام المتهم مصطفى عبده محمد خطاب، خلال تلك الفترة خارج القطر المصري بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها.

وكشفت النيابة أن المتهم التحق بتنظيم «داعش» بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية، وشارك في عمليات عسكرية غير موجهة لمصر.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه اعتنق الفكر الجهادي لتكفير الحاكم ومعاونيه وشرعية الخروج عليهم، وأنه خلال عام 2013 سافر لدولة تركيا ومنها تسلل إلى سوريا عبر الحدود والتحق بتنظيم داعش الإرهابي، وتلقى هناك دورات في فنون قتال الشوارع والمدن.

كما أقر بإعلان مباعيتة لأمير التنظيم، وأنه استمر في التدريب لمدة شهرين وشارك في ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش السوري.

يذكر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه عليه عند عودته لمصر داخل مطار القاهرة الدولي.

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