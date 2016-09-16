بالصور.. مؤتمر للإعلان عن مهرجان للطهى بشرم الشيخ أكتوبر المقبل

نظم طهاة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، مؤتمرا للإعلان عن تنظيم مهرجان كبير لطهى أشهر الأطعمة المصرية بمدينة شرم الشيخ، أول أكتوبر المقبل، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد مصطفى، رئيس مهرجان الطعام المصرى بشرم الشيخ، إن الهدف من المهرجان هو إظهار صورة إيجابية أمام العالم بأن مصر قادرة على تنظيم مهرجانات على أعلى مستوى، وأن الطهاة مصممون على إبقاء مدينة السلام فى مكانتها الطبيعية بين مدن العالم، عن طريق إظهار أكثر من 100 طاهى على قلب رجل واحد، وتوصيل رسالة بأننا فى انتظاركم.

وأضاف رئيس مهرجان، أن أهم النقاط لطريقة تقديم الطعام المصرى بصورة مختلفة وغير عصرية هى إظهار ثقافة المصريين فى الماضى، وعادات وتقاليد كل مدينة فى طهى الطعام.

وتم توجيه دعوة رسمية لقنصل إنجلترا وقنصل روسيا ورئيس المركز الثقافى الروسى ورئيس النشطات الثقافية لدى المركز أيضاً لحضور المهرجان.