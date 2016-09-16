رئيس مدينة المحلة يوجه رؤساء الوحدات القروية بالتصدى لحرق قش الأرز

وجه اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، رؤوساء الوحدات المحلية بقرى مركز المحلة، بضرورة تكثيف مجهوداتهم مع مسئولى جهاز شئون البيئة والجمعيات والإدارات الزراعية، وسرعة التحرك لمنع المزارعين من حرق قش الأرز وعمل محاضر لكل المخالفين.

وأكد رئيس المدينة أن دخان قش الأرز أدى لإصابة العديد من أهالى مدينة المحلة بحالات اختناق، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تحدى قرارات الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التى تحمى المواطنين وتحافظ على صحتهم.

وأضاف طه أنه سيتم التنسيق مع مسئولى الزراعة والبيئة لعمل حملات توعية للفلاحين بتعليمهم طرق كيفية الاستفادة من قش الأرز بدون حرقه وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وقال إنه رغم تحذيرات وزارة البيئة وحماية الأراضى ومحافظ الغربية بمنع حرق قش الأرز، فإن الفلاحين ضربوا بكل هذه القرارات والتوصيات والاجتماعات عرض الحائط، وقاموا بعمليات الحرق المكشوف لقش الأرز، ما أدى إلى انتشار السحابة السوداء فى سماء محافظة الغربية وعلى الطرق السريعة والفرعية أدى ذلك لإصابة المواطنين بأمراض الصدر والربو وضيق التنفس نتيجة التصاعد الكثيف لدخان حرق قش الأرز.