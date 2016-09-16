تموين الدقهلية: مد العمل بمخابز قرى ميت غمر للخامسة بعد حريق مخبز دنديط

أكد السيد سليمان، مدير إدارة تموين مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أن الحريق الذى اندلع اليوم داخل مخبز بقرية ميت دنديط نتج عن انفجار أسطوانات من الغاز ذات الحجم الكبير بسبب العشوائية فى تركيب أحد الأسطوانات، ما أدى إلى اندلاع النيران وامتدادها لثلاث أسطوانات مجاورة، ما تسبب فى إصابة 23 شخصا بينهم 6 حالات خطرة.

وأضاف سليمان أن اشتعال النيران أدى إلى تلف جميع محتويات المخبز الذى يعمل على إنتاج خبز بلدى مدعم واحتراق كميات الدقيق المستخدم فى الإنتاج والمعدات وتوقف عمل المخبز بالكامل.

وأشار مدير إدارة التموين إلى أن المهندس إبراهيم ياقوت الخياط، وكيل وزارة التموين، كلف بمد العمل بباقى المخابز المجاورة للقرية مع طرح حصة إضافية لباقى المخابز وفتح ماكينات صرف الخبز حتى الخامسة من مساء اليوم حتى لا يتأثر المواطن جراء الحريق.