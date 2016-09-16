غدًا.. الحكم على المتهمين في «أحداث عنف المطرية»

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت، حكمها على المتهمين في أحداث عنف المطرية.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي البيومي، بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وعادل الشاذلى رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين وهم كل من رامي كمال عبد الستار سليمان، والحسيني رشاد الحسيني دسوقي، ومحمد إبراهيم محمد أحمد، ومحمود رضا عوض عبد الحسيب، ومحمود محمد أحمد، وصلاح أحمد عبد الله، ومحمد محمود سليمان محمد، بالتجمهر وأحداث اتلاف للمتلكات العامة والخاصة، والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص.