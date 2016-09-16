غدًا.. حساسين يستقبل نجوم قناة العاصمة على الهواء

يستقبل د. سعيد حساسين رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات العاصمة، فى السادسة مساء السبت المقبل، نجوم شبكة قناة العاصمة على الهواء فى إعادة إطلاق العاصمة الأولى، حيث تتزين شبكة قنوات العاصمة بباقة من نجوم الإعلام المصرى من مقدمى برامج وأسُرة تحرير وأطقم فنية وهندسية.

وأكد «حساسين» انه سيتم اطلاق قناتي العاصمة الاولي والعاصمة الجديدة، تباعًا حتي يتم التيسير علي المشاهدين، والتعرف علي محتوي كل قناة دون تداخل تحت شعار «قادمون»، حيث يبدأ إعادة إطلاق العاصمة الأولي غدًا، وتتضمن تطويرًا كبيرا في الشكل والمضمون لأغلب البرامج إضافة إلى ظهور اعلاميين كبار تم انضمامهم للكوكبة الاولي، كما يعود برنامج «انفراد» للاعلامى سعيد حساسين فى شكل ومضمون جديد فى العاشرة مساء السبت المقبل.

وأضاف «حساسين»، انه سيتم إطلاق العاصمة الجديدة في 25 سبتمبر بمحتوي وشكل مختلف، وتضم أيضًا أبرز الإعلاميين على مستوى العالم العربي، كما تم إذاعة بروموهات القناتين بصوت الاعلامية الكبيرة إيناس جوهر.