أخبار عاجلة

أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غدًا.. حساسين يستقبل نجوم قناة العاصمة على الهواء

Google+ Print
غدًا.. حساسين يستقبل نجوم قناة العاصمة على الهواء غدًا.. حساسين يستقبل نجوم قناة العاصمة على الهواء

د. سعد حساسين رئيس مجلس إدارة قنوات العاصمة

يستقبل د. سعيد حساسين رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات العاصمة،  فى السادسة مساء السبت المقبل، نجوم شبكة قناة العاصمة على الهواء فى إعادة إطلاق العاصمة الأولى، حيث تتزين شبكة قنوات العاصمة بباقة من نجوم الإعلام المصرى من مقدمى برامج وأسُرة تحرير وأطقم فنية وهندسية.

وأكد «حساسين» انه سيتم اطلاق قناتي العاصمة الاولي والعاصمة الجديدة،  تباعًا حتي يتم التيسير علي المشاهدين،  والتعرف علي محتوي كل قناة دون تداخل تحت شعار «قادمون»، حيث يبدأ إعادة إطلاق العاصمة الأولي غدًا، وتتضمن تطويرًا كبيرا في الشكل والمضمون لأغلب البرامج إضافة إلى ظهور اعلاميين كبار تم انضمامهم للكوكبة الاولي، كما يعود برنامج «انفراد» للاعلامى سعيد حساسين فى شكل ومضمون جديد فى العاشرة مساء السبت المقبل.

وأضاف «حساسين»، انه سيتم إطلاق العاصمة الجديدة  في 25 سبتمبر بمحتوي وشكل مختلف، وتضم أيضًا أبرز الإعلاميين على مستوى العالم العربي، كما تم إذاعة بروموهات القناتين بصوت الاعلامية الكبيرة إيناس جوهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل