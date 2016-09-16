تقرير في الجول - ' فيفا بالون دور ' .. ميسي (4) رونالدو (2)

ستعود رسميا جائزة بالون دور بمسماها القديم بعد أن انفصلت رسميا عن الفيفا ليسدل الستار عن الجائزة التي اقتصرت على الأرجنتيني ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

فيفا بالون دور، الجائزة التي بدأت لأول مرة عام 2010 لم تخرج من بين أيدي الثنائي الأفضل في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وخلال 6 سنوات انتهى الصراع لصالح البرغوث الأرجنتيني ميسي الذي توج بها 4 مرات مقابل مرتين لرونالدو.

الصراع الذي مازال مستمرا بالطبع لكنه سيكون الآن على جائزتين من جديد.

رونالدو كان قد فاز بجائزتي بالون دور وأفضل لاعب في العالم قبل الاندماج مرة واحدة لكل منهما عام 2008 وكذلك ميسي الذي فاز بأخر جائزتين للبالون دور وأفضل لاعب في العالم قبل الاندماج عام 2009.

الوصافة

طوال الست سنوات لم يخرج ميسي من المركزين الأول أو الثاني، فإذا توج رونالدو يحصل الأرجنتيني على المركز الثاني.

لكن رونالدو فقد غاب عن التواجد في الثلاثي الأول وذلك عام 2010 عندما حصل ثنائي برشلونة إنيستا وشابي هيرنانديز على المركزين الثاني والثالث خلف ميسي.

فيما عدا هذه النسخة فإن رونالدو كان يحصل على المركز الثاني عندما يتوج بها ميسي.

ولم يسبق لرونالدو أو ميسي الحصول على المركز الثالث من قبل.

الضيوف الآخرين

أفضل لاعب استطاع أن يكسر هيمنة الثنائي كان بلا شك الإسباني إنيستا الذي حصل على المركز الثاني عام 2010.

لكن في النسخ الخمس الأخرى كان اللاعب الثالث دائما ما يحصل على المركز الثالث، شابي هيرنانديز حصل على الثالث مرتين عامي 2010 و2011.

إنيستا حصل على الثالث عام 2012، الفرنسي فرانك ريبري حصل على الثالث عام 2013 والألماني مانويل نوير بطل العالم في 2014 حقق الثالث آنذاك ثم أخيرا البرازيلي نيمار في 2015.

ستة بلاد

ستة بلاد فقط استطاعوا أن يدخلوا قائمة الترشيحات النهائية لجائزة "فيفا بالون دور" ليحصل أحد لاعبيها على أحد المراكز الثلاثة الأولى.

الأرجنتين والبرتغال فقط هما من توجا بالجائزة بسبب ميسي ورونالدو، إسبانيا شاركت بلاعبين هما شابي هيرنانديز وأندريس إنيستا، فرنسا شاركت فرانك ريبري ثم ألمانيا بمانويل نوير وأخيرا البرازيل بنيمار.