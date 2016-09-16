سكولز لبوجبا: توقف عن تقليد ميسي.. ورسالة لمورينيو

وجه بول سكولز أيقونة مانشستر يونايتد انتقادا لبول بوجبا لاعب خط وسط الشياطين الحمر الحالي مطالبا إياه بعدم تقليد ليونيل ميسي نجم برشلونة في طريقة أدائه.

وتحدث سكولز لقناة "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب هزيمة يونايتد من فينورد بهدف دون رد في أولى جولات الدوري الأوروبي يوم الخميس قائلا:"بول يبدو وأنه يرغب في التواجد في كل أنحاء الملعب يحاول مراوغة ثلاثة أو أربيعة لاعبين والركض كثيرا".

وأكمل"يجب عليه أن يبقي الأمور بسيطة، فهذا ليس اللاعب الذي اشتراه يونايتد هم لم يضموا ميسي لمراوغة خمسة لاعبين وتسديد الكرة في الشباك في كل مرة".

وأوضح سكولز"يونايتد اشترى لاعبا قويا في خط الوسط يستطيع تمرير الكرة بشكل جيد".

وواصل"هو لديه المهارة المطلوبة للمرور للأمام، هو يستطيع الركض إذا قام بتمرير الكرة وتبادلها سريعا على سبيل المثال مع زلاتان إبراهيموفيتش فالخصم سيعاني أمامه".

وأضاف سكولز في حديثه موجها رسالة لمدرب يونايتد جوزيه مورينيو"أعتقد أيضا أن بوجبا يحتاج كما ظهر في يوفنتوس للاعب يستطيع التحكم في خط الوسط بجانبه".

وأتم"هو يحتاج لمشاركة مايكل كاريك مثلما كان يحدث معه في يوفنتوس حيث كان يتواجد أندريا بيرلو وكلاوديو ماركيزيو".