سيميوني يعلن تقليل عقده سنتين مع أتليتكو مدريد

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد أنه قام بتقليل عقده سنتين لينتهي في 2018 بدلا من 2020 كما كان مقررا.

سيميوني كان قد وقع عقدا مع أتليتكو مدريد في 2015 ويستمر لنهاية موسم 2019-2020.

لكن بعد الاتفاق مع أتليتكو مدريد أعلن الأرجنتيني بأنه قام بتخفيض عقده لينتهي في 2018.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي ردا على سؤال تقليل العقد "نعم هذا صحيح، تحدثت مع الإدارة وفعلنا ما هو أفضل للفريق واتخذنا القرار معا".

وأضاف "هذا لا يغير شيئا، الموقف يظل كما هو.. نحن هادئون وأنا سعيد هنا، هذا حتى لا يؤثر على التجديد المحتمل عام 2018".

وتابع "الحديث عن مستقبلي لا يضايقني فهو طبيعي، لكن سبب تواجدي هنا أنني أريد التواجد هنا.. الشيء الوحيد الذي يحركني هو ارتباطي بالفريق وأنا أتبع قلبي".

سيميوني تولى تدريب أتليتكو مدريد عام 2011 ونجح في التتويج معه بلقب الدوري الإسباني والدوري الأوروبي بالإضافة لكأس السوبر مرتين كما قاده لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.