بايرن يفقد لام وألابا ومولر أمام إنجولشتات بسبب المرض.. وعودة روبن

(إفي): يعود اللاعب الهولندي الدولي، أريين روبن، إلى قائمة فريقه بايرن ميونخ الألماني، خلال مباراته غدا أمام إنجولشتات في دوري البوندسليجا، بعد غياب ستة أشهر عن الملاعب بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

وبعد مران الفريق البافاري اليوم، قال روبن "كل شي يبدو جيدا".

فيما قال مدرب بايرن، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إن روبن أكمل المران بشكل جيد، لذا سيكون ضمن قائمة الفريق لمباراة غد ويمكن أن يتم الدفع به لبضع دقائق.

ويغيب عن بايرن غدا كل من فيليب لام وتوماس مولر وديفيد ألابا، الذي يعاني من مشكلات في المعدة.

بينما سيستعيد الفريق الألماني لاعبه الفرنسي كينجيسلي كومان بعد تعافيه من إصابة في القدم.

وكانت آخر مباراة رسمية خاضها روبن مع بايرن في الخامس من مارس الماضي ضد بروسيا دورتموند، عندما أصيب في العضلة الضامة لينتهي الموسم بالنسبة له.

وخلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، حاول روبن اللعب ولكن تجددت إصابته.