أتليتكو لن يطلب السماح لناشئيه باللعب وسيستأنف عقوبة الفيفا

(إفي): ينتظر أن يتقدم نادي أتليتكو مدريد قريبا باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (تاس) ضد العقوبة الصادرة بحقه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمانه من تسجيل لاعبين جدد، لكنه لن يطلب إلغاء الاجراء الاحترازي الخاص بمنع لاعبيه الناشئين المرتطبين بالقضية من اللعب.

وكان نادي الروخيبلانكوس، الذي لايزال أمامه مهلة أسبوعين ونصف للتقدم بالاستئناف أمام (تاس)، قد أكد الأسبوع الماضي، عقب تأكيد العقوبة، بأن أوضاع جميع ناشئيه تمت تسويتها.

وأفاد "تصاريح اللاعبين الذين جرى التحقيق بشأنها تم تقنينها من قبل الفيفا نفسه، عن طريق الحصول على موافقة اللجنة الفرعية المختصة كي يتم استصدار بطاقاتهم والمنافسة في الفئات المختلفة".

ولهذا، فإن أتليتكو مدريد، وبحسب ما أكدته اليوم مصادر من النادي نفسه، لا يحتاج للتقدم بطلب أمام (تاس) كي يتم العدول والسماح لناشئيه بالمشاركة في دورياتهم المختلفة.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا قد رفضت يوم 8 سبتمبر الجاري تظلم ناديي ريال وأتليتكو مدريد الإسبانيين ضد قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي للعبة، بخصوص معاقبة الناديين لمخالفتهما اللائحة السارية بشأن انتقالات وقيد لاعبي كرة قدم تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وتم منح الناديين مهلة قدرها 90 يوما لتسوية أوضاع جميع اللاعبين القصر المتضررين.

وطبقت العقوبة بعد التحقيقات التي أجرتها هيئة (فيفا ترانسفير ماتشينج سيستم) وتركزت على مشاركة لاعبين قصر في الفترة بين عامي 2007 و2014 بالنسبة لأتلتيكو وفي الفترة من 2005 وحتى 2014 بالنسبة لريال مدريد.