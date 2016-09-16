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غدًا.. محاكمة 36 متهمًا في قضية «خلية الصواريخ»

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غدًا.. محاكمة 36 متهمًا في قضية «خلية الصواريخ» غدًا.. محاكمة 36 متهمًا في قضية «خلية الصواريخ»

أرشيفية

تنظرمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، غدًا السبت، محاكمة 36 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ «خلية الصواريخ»، لإتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف عديدة داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهمًا، من بينهم 12 متهمًا هاربًا، عددًا من الإتهامات، على رأسها إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل و متفجرًا، فضلًا عن الشروع فى قتل أحد الأشخاص.

 

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