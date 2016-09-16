افتتاح الكوبري العائم الرابط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد خلال ديسمبر القادم

المراسل – جمال نوفل

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بعقد المؤتمر التنسيقي لمناقشة الفعاليات والخطوات التنسيقية لتنفيذ الكوبري العائم والذي يربط مدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، وذلك بحضور المهندس كامل ابو زهرة سكرتير عام المحافظة، وكافة الجهات المعنية من الجمارك والمرور وإدارات المساحة والتخطيط العمراني ومسئولي جهاز تعمير سيناء وجهات تأمين محور قناة السويس والسكة الحديد ومسئولي قناة السويس للاشغالات والترسانه، وذلك في إطار الاستعداد لإفتتاحه خلال شهر ديسمبر القادم .

تبلغ حمولة الكوبري 70 طن بتكلفة 145 مليون جنيه، ويشرف علي إنشاؤه هيئة قناة السويس بخلاف المداخل والمخارج والمحاور الجانبية المؤدية للكوبري والتي تشرف علي إنشاؤها جهاز تعمير سيناء.

وتابع «عادل الغضبان» بأنه سوف يتم تشكيل لجنة من الجمارك و المواني والمحافظة والقوات المسلحة والتخطيط العمراني لتحديد أنسب الاماكن المقترحة لنقل المنفذ الجمركي.