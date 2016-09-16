«محافظ بورسعيد» يتفقد صالة مصر الدولية استعدادًا لافتتاح بطولة الشركات

المراسل – جمال نوفل

اصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليماتة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع حالة الاستعداد القصوي لاستقبال الحدث الرياضى الأكبر، وهو بطولة دوري الشركات، مؤكدًاعلي جاهزية جميع الملاعب التي تستقبل البطولة لانطلاق المسابقات الرياضية عليها وكذلك مقر إقامة الفرق الرياضية في الفنادق والقري السياحية.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد، صالة مصر الدولية والتي سوف تستقبل افتتاح البطولة يوم الاثنين الموافق 19سبتمبر، يرافقة خلالها المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وروساء احياء المناخ والزهور والضواحي،كما وجه محافظ بورسعيد بضرورة ظهور المنطقة المحيطة بالصالة وخط سير الفرق الرياضية في ابهي صورة لها من كافة النواحي.

كما وجه «عادل الغضبان»، بدهان جميع العمارات المطلة علي الصالة الرياضية مرحبًا بأكثر من 14 الف رياضي المشاركين في بطولة دوري الشركات من مختلف المحافظات.

كما قام «عادل الغضبان»، بتقديم كافة سبل الراحة لجميع الفرق المشاركة من أجل التنافس الرياضي الشريف، موكدًا بأن مثل هذه البطولات الرياضية تعمل علي رفع الروح المعنوية لدى العاملين في الشركات وأكبر حافز علي زيادة الإنتاج والعمل.