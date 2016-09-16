التوابل على اللحوم المشوية تحميك من خطر الإصابة بالسرطان

يهرب الكثيرون من وجبات الدايت الروتينية باتباع نظام الشواء للحوم والدجاج لإكسابها طريقة وشكلا ومذاقا مختلفا عن البخار أو المسلوق، وهو الخطر الذى يحذر منه الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال جامعة عين شمس.

وقال "يتعرض اللحم لدرجات حرارة مرتفعة وهو ما يؤدى إلى تغيير طبيعة البروتين وتتكون مركبات أكاسيد نيتروجينية كالمركبات الأمينية التى تؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض السرطانية على المدى البعيد خاصة اللحوم التى يتم طهيها عن طريق الشى".

وتابع: "وتعتبر أسوأ قطعة لحم تحتوى على هذه المركبات هى المحروقة السوداء، وفسر العلماء سبب تحول اللحوم من الفوائد العديدة إلى هذا الخطر الكبير هو تفاعل الزيت المشبع من الأدخنة المتصاعدة من الفحم المشتعل بانتاج مادة مسرطنة فى اللحوم المشوية المشبعة بالأدخنة فتتحلل الدهون حراريا، وتتكون مواد ضارة من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات المسرطنة، وتستقر على سطح اللحم مع ارتفاع الأدخنة، فعندما تتساقط قطرات الدهون على مصدر الحرارة تسبب الدخان الزائد الذى يحيط باللحوم فيتمكن من نقل الحلقات المسببه للسرطان إلى اللحوم".

وأضاف الدكتور "بدران" قائلا: "مضادات الأكسدة الطبيعية هى الوسيلة المثالية التى يمكن أن تساعدنا على حماية أجسامنا من السرطان، وتحافظ على أداء الجهاز المناعى، وتعتبر التوابل المتنوعة الطبيعية هى أفضل مضادات الأكسدة، مثل الفلفل الحار، القرنفل، القرفة، الزعتر، البردقوش، الكركم، الروزمارى، الريحان، النعناع، الزنجبيل، والفلفل الأسود، فجميعهم لهم دور فى تنشيط جهاز المناعة، وإمداد الجسم بأقوى مضادات الاكسدة التى تساعده على مواجهة الأمراض، وعلى رأسهم الحد من انتشار الخلايا السرطانية".