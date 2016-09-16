الجالية المصرية بفرنسا تهنئ المصريين بصفقة الميسترال «أنور السادات»

أصدر الاتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا، بيانا اليوم الجمعة، يهنئ فيه الشعب المصري بإتمام صفقة الميسترال ”أنور السادات”، ووصول الفريق اسامة ربيع قائد القوات البحرية الي فرنسا لاستلام حاملة الطائرات المروحية.

وأشاد عبدالحميد نقريش، رئيس الاتحاد، بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يستكمل تحديث الجيش المصري حتي يكون دوما هو الاقوي في المنطقة، حيث أن قدر مصر هي أن تحافظ علي التوازن الاقليمي وهي الشقيقة الكبري للعرب وهي الام التي يقع علي عاتقها توفير الحماية.

وأضاف نقريش، في تصريحات صحفية اليوم، أن المخاطر والتحديات التي تواجهها المنطقة تحتم علي مصر التزود بكافة الاسلحة البرية والبحرية والجوية وبالتالي تاتي صفقة الميسترال الثانية حتي يكون هناك استكمال لما تم الاتفاق عليه مع فرنسا التي اصبحت شريك استراتيجي هام لمصر.

وأوضح أن فرنسا تدرك جيدا اهمية مصر وموقعها من حيث مقاومتها للارهاب والحفاظ علي الاستقرار بما يعود بالنفس علي الاوطان والشعوب مؤكدا انه من المهم لفرنسا التعاون مع مصر حيث تتواجد فرنسا باستثماراتها وانشطتها الاقتصادية في مصر.

من جهته، أكد جبريل محفوظ المنسق العام للجالية المصرية في فرنسا أنه من دواعي الفخر والاعتزاز اتمام هذه الصفقة، موضحا أنها تمت بجهود رجال مصر الابطال من الجيش المصري العظيم وبطبيعة الحال كانت هناك ادوار رئيسية ومحورية من مكتب الدفاع بسفارة مصر في باريس بالتنسيق مع سفير مصر في فرنسا السفير إيهاب بدوي ومباحثات مكثفة مع الجانب الفرنسي وكل هذا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يعمل من أجل أن تكون مصر في مصاف الدول العظمى.