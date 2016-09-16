وزير الصحة يكشف إهمال وخلل بنظام مكافحة العدوى بمستشفى قليوب

كشف الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، عن أهمال وخلل فى نظام مكافحة العدوى بمستشفى قليوب المركزى فى الوقت الذى تم إنفاق ٧٨ مليون جنيه؛ لتطوير البنية التحتية للمستشفى.

وكلف الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بإرسال فريق لمكافحة العدوى لوضع نظام جديد فعال بالمستشفى.

كما عبر الوزير عن استياءه بسبب عدم توافر عدد من الأستشاريين فى بعض التخصصات كالمخ والاعصاب والعظام وجراحة الأوعية الدموية .

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة المفاجئة بمرافقة السادة أعضاء مجلس الشعب عن محافظة القليوبية مساء أمس لمستشفى قليوب المركزي ومستشفى قليوب بمحافظة القليوبية للإطلاع على الأوضاع الصحية وآليات تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

كما أصدر “راضي”، عدة قرارات أهمها تكليف الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالتعاقد مع أطباء من اعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها كاستشاريين بالمستشفى وانشاء مركز للعلاج على نفقة الدولة داخل المستشفى لسرعة اصدار القرارات وانشاء مركز خدمة عملاء لمرضى التأمين الصحي للتيسير عليهم، كما كلف “عماد” مستشارة للرعايات المركزة والطوارئ الدكتور شريف وديع بارسال فريق طبي لسد احتياجات قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

وخلال زيارته لمستشفى قليوب والتي صدر بشأنها قرار مجلس وزراء بتحويل تبعيتها من المؤسسة العلاجية الى مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية،وقرر الوزير تحويلها الى مركز اصابات وحوادث طرق لوقوعها على طريق مصر الاسكندرية الزراعي لكثرة وقوع الحوادث به.

وأعلن عن تطويرها بشكل شامل من خلال فريق من قطاع الطب العلاجي بالوزارة ووجه بإرسال الادارة الهندسية مع فريق من التخطيط الاستراتيجي لتوفير الدعم الفني للمستشفى مع دعمها بكوادر بشرية لتحقيق أكبر استفادة خدمية صحية للمواطنين.