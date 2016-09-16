«الصحة»: صرف 19 ألف عبوة لبن أطفال مدعم خلال أيام العيد

تواصل غرفة ادارة الأزمات والكوارث المنعقدة بمقر وزارة الصحة والسكان، عملها لليوم الثامن على التوالي وحتى انتهاء اجازة العيد للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين خلال أيام العيد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن الغرفة على تواصل مع مديريات الصحة بالمحافظات عبر مديري المديريات،وممثلي من قطاع الطوارئ والرعاية الحرجة والإسعاف.

وحول كميات صرف الالبان خلال أيام العيد أوضح المتحدث الرسمى، في بيان اليوم الجمعة، أن جميع منافذ الالبان التابعة لوزارة الصحة تعمل على مستوى الجمهورية بكل سلاسة ويسر وانه خلال ايام العيد الاربعة تم صرف 18943علبة لبن أطفال منهم 16516 علبة لأطفال أقل من 6 أشهر و2427 علبة لأطفال أكثر من 6 أشهر.

وأشار إلى أن هناك فريق طبي مكون من 7 أطباء من قطاع الرعاية الاساسية برئاسة الدكتورة هالة ماسخ لمتابعة صرف الألبان، ولحل أي مشكلة تواجة المواطنين في الحصول على الالبان، مؤكدًا أن الوزير شخصيًا يتابع يومياً موقف الالبان على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هناك غرفتين طوارئ منعقدة بالاضافة الى غرفة إدارة الأزمات بالوزارة، الأولى غرفة الرعاية العاجلة والثانية رعاية الاسعاف بالاضافة الى وجود الخط الساخن 16474 للتواصل مع الجمهور.

وأكد وجود فريق جاهز في مقر مخازن التموين الطبي لأي استدعاء طارئ لسد النواقص من الادوية والمستلزمات الطبية، و فريق طبي أخر مجهز من قطاع الرعاية العاجلة لأي حادث طارئ خلال ايام احتفالات عيد الاضحى المبارك.