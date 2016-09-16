تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بـ «الوادى الجديد»‎

قامت جمعية الفرقان الخيرية بـ «الوادي الجديد» بتنظيم حفلًا لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب المدارس بمدينة الخارجة بالساحة الشعبية، وذلك بحضور عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية وأسر الطلاب المكرمين، حيث تم تسليمهم جوائز عينية وشهادات تقديرية، وذلك في إطار جهود الجمعية في تحفيظ القرآن الكريم للاطفال وطلاب المدارس.

وقال محمد شوقى رئيس مجلس إدارة جمعية الفرقان، ان الاحتفالية تضمن عدة فقرات منها عرض داتا شو عن نشاط الجمعية وجهودها في المجالات الخيرية، ودعم الأسر الفقيرة والمرضى والمحتاجين، وكذلك المبادرات التي قامت بها الجمعية في إطار التواصل المجتمعي ونشر الإسلام الوسطي بين شباب وأبناء مدينة الخارجة.

وأضاف «شوقى»، إن الجمعية ساهمت في تقديم مساعدات لطلاب المدارس بالزي المدرسي لأكثر من 400 طالب، كما تم توزيع مساعدات غدائية بإجمالي 200 أسرة، كما ساعدت الجمعية في مشروع علاج المرضى لأكثر من 500 حالة تستحق العلاج والمساعدة، كما تم توزيع 40 رأس أضحية على الفقراء فى عيد الأضحى المبارك.

وأكد «شوقى»، على أن الجمعية نجحت أيضًا في تسيير 25 قافلة طبية انتشرت لعلاج المرضى غير القادرين على مستوى مراكز المحافظة، وكذلك صرف المساعدات في حالات الإغاثة والكوارث بإجمالى 30 حالة من المتضررين من حرائق منازلهم.