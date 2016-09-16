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الأهلي يوضح حقيقة عروض استعارة بيكام

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الأهلي يوضح حقيقة عروض استعارة بيكام الأهلي يوضح حقيقة عروض استعارة بيكام

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ناديه لم يتلق أي عروض من أجل استعارة لاعب الفريق الشاب أحمد رمضان "بيكام".

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن ما أثير حول وجود عروض لبيكام خلال الفترة الحالية هو أمر عار تماما عن الصحة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي بأن اللاعب منتظم في تدريبات قطاع الناشئين وفقا لرؤية الجهاز الفني ومدى احتياجه له خلال الموسم الجاري.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد قرر إعادة بيكام للتدرب مع فريق الأهلي مواليد 1998 استعدادا لبداية الموسم الجديد من دوري الشباب على أن يتم تصعيده وفقا لمدى الاحتياج له.

وكان بيكام قد قضى الموسم الماضي معارا من الأهلي لصفوف نادي حرس الحدود، قبل أن يعود للفريق الأحمر بعد نهاية فترة الإعارة.

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