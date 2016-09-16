أخبار عاجلة

أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عمرو جمال: هداف الدوري؟ هناك شيء أهم

Google+ Print
عمرو جمال: هداف الدوري؟ هناك شيء أهم عمرو جمال: هداف الدوري؟ هناك شيء أهم

لا يهتم عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي بحصوله على لقب هداف الدوري خلال الموسم الجاري بقدر ما يعنيه شيئا آخر يرغب في حدوثه لإسعاد جماهير فريقه.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد من الدوري غدا السبت في ملعب بتروسبورت بملاقاة الإسماعيلي في أولى جولات المسابقة.

وتحدث عمرو جمال قائلا:"أنا جاهز للموسم الجديد واستعديت بقوة من أجل المشاركة مع الفريق بقوة خلاله طبقا لرؤية حسام البدري مدرب الفريق".

وواصل"الدوري ازداد صعوبة خاصة في ظل الصفقات التي أبرمتها كل الفرق ولكنني واثق من قدرتنا على الاحتفاظ بلقب المسابقة للموسم الثاني على التوالي".

وعن رغبته في الحصول على لقب هداف الدوري علق"لا يعنين ذلك الأمر، فهناك شيئا أهم هو الحصول على لقب الدوري وإسعاد جماهير الأهلي".

وأتم"الجهاز الفني أعد اللاعبين جيدا وعالج الأشياء السلبية التي كنا نعاني منها من أجل بداية الدوري بشكل قوي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع