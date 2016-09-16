عمرو جمال: هداف الدوري؟ هناك شيء أهم

لا يهتم عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي بحصوله على لقب هداف الدوري خلال الموسم الجاري بقدر ما يعنيه شيئا آخر يرغب في حدوثه لإسعاد جماهير فريقه.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد من الدوري غدا السبت في ملعب بتروسبورت بملاقاة الإسماعيلي في أولى جولات المسابقة.

وتحدث عمرو جمال قائلا:"أنا جاهز للموسم الجديد واستعديت بقوة من أجل المشاركة مع الفريق بقوة خلاله طبقا لرؤية حسام البدري مدرب الفريق".

وواصل"الدوري ازداد صعوبة خاصة في ظل الصفقات التي أبرمتها كل الفرق ولكنني واثق من قدرتنا على الاحتفاظ بلقب المسابقة للموسم الثاني على التوالي".

وعن رغبته في الحصول على لقب هداف الدوري علق"لا يعنين ذلك الأمر، فهناك شيئا أهم هو الحصول على لقب الدوري وإسعاد جماهير الأهلي".

وأتم"الجهاز الفني أعد اللاعبين جيدا وعالج الأشياء السلبية التي كنا نعاني منها من أجل بداية الدوري بشكل قوي".