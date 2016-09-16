أخبار عاجلة

أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جهاد جريشة حكما للقاء الأهلي والإسماعيلي

Google+ Print
جهاد جريشة حكما للقاء الأهلي والإسماعيلي جهاد جريشة حكما للقاء الأهلي والإسماعيلي

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إدارة لقاء الأهلي والإسماعيلي لجهاد جريشة.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الإسماعيلي يوم السبت في إطار الجولة الأولى من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

وسوف يدير جهاد جريشة المباراة ويساعده أيمن دجيش وتحسين أبو السادات والحكم الرابع سيكون محمد أبو خاطر.

وسيدير مباراة طلائع الجيش والمصري الحكم محمد الصباحي ويعاونه محمد حسن خليل وهاني عبد الفتاح وسيكون الحكم الرابع هاني أمين.

أما مباراة الاتحاد والمقاولون فتم إسنادها لمحمد عادل ويساعده شريف التباع ويوسف البساطي ورمضان محمود حكما رابعا.

ويدير لقاء المقاصة وطنطا أمين عمر ويعاونه كريم ماهيا وسيد نافع وسيكون محمد حسان حكما رابعا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة