جهاد جريشة حكما للقاء الأهلي والإسماعيلي

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إدارة لقاء الأهلي والإسماعيلي لجهاد جريشة.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الإسماعيلي يوم السبت في إطار الجولة الأولى من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

وسوف يدير جهاد جريشة المباراة ويساعده أيمن دجيش وتحسين أبو السادات والحكم الرابع سيكون محمد أبو خاطر.

وسيدير مباراة طلائع الجيش والمصري الحكم محمد الصباحي ويعاونه محمد حسن خليل وهاني عبد الفتاح وسيكون الحكم الرابع هاني أمين.

أما مباراة الاتحاد والمقاولون فتم إسنادها لمحمد عادل ويساعده شريف التباع ويوسف البساطي ورمضان محمود حكما رابعا.

ويدير لقاء مصر المقاصة وطنطا أمين عمر ويعاونه كريم ماهيا وسيد نافع وسيكون محمد حسان حكما رابعا.