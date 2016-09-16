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محمد فتحي لـ في الجول: لقاء الأهلي بداية لتغيير صورة الإسماعيلي

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محمد فتحي لـ في الجول: لقاء الأهلي بداية لتغيير صورة الإسماعيلي محمد فتحي لـ في الجول: لقاء الأهلي بداية لتغيير صورة الإسماعيلي

يرى محمد فتحي لاعب خط وسط الإسماعيلي أن مواجهة الأهلي ستكون بداية لتغيير صورة فريقه للأفضل بعد الأداء غير الجيد الذي ظهر به خلال الموسم الماضي.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الإسماعيلي يوم السبت في إطار الجولة الأولى من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

وتحدث محمد فتحي لـFilGoal.com قائلا:"هناك إصرار من كل اللاعبين لتغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق خلال الموسم الماضي".

وأكمل"تواجد الإدارة الجديدة سيساهم في نجاح ما ننوي تقديمه خلال الموسم الجاري".

وأردف"لقاء الأهلي سيمثل دفعة كبيرة للاعبين في بداية مشوار الدوري وستكون صعبة بالطبع، لكن الأكثر تركيزا هو من سيستطيع الانتصار".

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