أخبار عاجلة

أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل وإصابة 41 شخصًا في هجوم نفذه انتحاري داخل مسجد في باكستان

Google+ Print
مقتل وإصابة 41 شخصًا في هجوم نفذه انتحاري داخل مسجد في باكستان مقتل وإصابة 41 شخصًا في هجوم نفذه انتحاري داخل مسجد في باكستان

تفجير انتحاري في باكستان

لقي 16 شخصًا مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجروح جراء هجوم هجوم نفذه انتحاري داخل مسجد خلال صلاة الجمعة شمال غربي باكستان.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي ) أن انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد خلال صلاة الجمعة شمال غربي باكستان ما أسفر عن سقوط 16 قتيلا على الأقل وإصابة 25 آخرين .

وأضافت الشبكة أن الحادث وقع في منطقة مهمند القبلية القريبة من الحدود مع أفغانستان.

ولم تعلن جهة بعد مسؤوليتها عن الحادث.

وتعتبر المنطقة معقلا لحركة طالبان باكستان التي شنت من قبل هجمات على مساجد ومدارس ومحاكم.

ونفذ مسلحو الحركة في ديسمبر 2014 هجوما على مدرسة في بيشاور وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا معظمهم من الأطفال.

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا