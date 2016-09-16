مقتل وإصابة 41 شخصًا في هجوم نفذه انتحاري داخل مسجد في باكستان

لقي 16 شخصًا مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجروح جراء هجوم هجوم نفذه انتحاري داخل مسجد خلال صلاة الجمعة شمال غربي باكستان.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي ) أن انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد خلال صلاة الجمعة شمال غربي باكستان ما أسفر عن سقوط 16 قتيلا على الأقل وإصابة 25 آخرين .

وأضافت الشبكة أن الحادث وقع في منطقة مهمند القبلية القريبة من الحدود مع أفغانستان.

ولم تعلن جهة بعد مسؤوليتها عن الحادث.

وتعتبر المنطقة معقلا لحركة طالبان باكستان التي شنت من قبل هجمات على مساجد ومدارس ومحاكم.

ونفذ مسلحو الحركة في ديسمبر 2014 هجوما على مدرسة في بيشاور وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا معظمهم من الأطفال.

أ.ش.أ