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محكمة سويدية تؤيد أمر اعتقال «أسانج» مؤسس «ويكيليكس»

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محكمة سويدية تؤيد أمر اعتقال «أسانج» مؤسس «ويكيليكس» محكمة سويدية تؤيد أمر اعتقال «أسانج» مؤسس «ويكيليكس»

جوليان أسانج – مؤسس ويكيليكس

أيدت محكمة استئناف سويدية اليوم الجمعة أمر اعتقال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس لتطيل أمد معركة قانونية مستمرة منذ ست سنوات بين الادعاء وأسانج.

وتسعى السلطات السويدية لاعتقال أسانج (45 عامًا) لاستجوابه بشأن مزاعم ارتكاب جريمة اغتصاب عام 2010 وهو ما ينفيه أسانج.
> وقالت المحكمة “محكمة الاستئناف تتفق مع المحكمة الجزئية في تقييمها إن جوليان أسانج لا يزال مشتبهًا به في قضية اغتصاب محتملة”.

وتجنب أسانج احتمال ترحيله إلى السويد باللجوء إلى سفارة الإكوادور في لندن في عام 2012. ويقول إنه يخشى ترحيله إلى الولايات المتحدة أيضًا حيث يجري تحقيق جنائي بشأن أنشطة ويكيليكس.

أ.ش.أ

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