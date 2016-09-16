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مطار شرم الشيخ يستقبل 3339 سائحا على متن 50 رحلة

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مطار شرم الشيخ يستقبل 3339 سائحا على متن 50 رحلة مطار شرم الشيخ يستقبل 3339 سائحا على متن 50 رحلة

>جنوب سيناء - فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الجمعة، 50 رحلة دولية على متنها 3339 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، كما غادر المطار 52 رحلة على متنها 5614 سائحًا من مختلف الجنسيات.

وأكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ 58% ودهب 68% وطابا 34% ونوبيع 27% وسانت كاترين 23% والنسبة العامة 55%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 25 رحلة دولية على متنها 2026 سائحًا من مختلف الجنسيات، و25 رحلة داخلية على متنها 1313 سائحًا مصريًا بإجمالى 3339 سائحًا.


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