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القبض على عدد من مشجعي الزمالك قبل مواجهة الوداد

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القبض على عدد من مشجعي الزمالك قبل مواجهة الوداد القبض على عدد من مشجعي الزمالك قبل مواجهة الوداد

ألقت سلطات الأمن القبض على عدد من مشجعي الزمالك حول محيط ملعب برج العرب قبل لقاء الوداد وذلك بسبب عدم حملهم لاستمارات حضور اللقاء.

ويستعد الزمالك لملاقاة الوداد المغربي مساء يوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت عملية القبض على مشجعي الزمالك بسبب عدم امتلاكهم لاستمارات خاصة بدخول المباراة التي اشترط الأمن تواجدها مع تذكرة حضور المباراة من أجل السماح لهم بالدخول للمدرجات.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد أكد في وقت سابق أن من يرغب في حضور المباراة عليه ملء استماراة بكل بياناته وتقديم أربع صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي للحصول على تذكرة حضور اللقاء.

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