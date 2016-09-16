الزمالك «المتحفز» يخشى طموح «الوداد» فى نصف نهائى الحلم الإفريقي

كتب – محمد جمال:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة الوداد البيضاوي المغربي في الثامنة مساء اليوم “الجمعة” على ملعب الجيش بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى الدور نصف النهائي لأول مرة منذ عام 2005، بعدما حل في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، التي كانت تضم 3 فرق، برصيد 6 نقاط، من فوزين على إنيمبا النيجيري، بفارق 3 نقاط عن صن داونز الجنوب إفريقي الذي تصدر المجموعة.

كما التقى الزمالك الذى توج باللقب فى خمس مناسبات وذلك عبر تاريخة المشرف فى المسابقات الأفريقية، مع الفرق المغريبة فى 11 مبارة، حيث فازفى سبعة مبارايات وتعادل فى ثلاث مباريات وخسر مبارة وحيدة.

«طموح الزمالك فى الفوز»

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز على أرضه وأمام جماهيره، من أجل تسهيل مهمة العبور إلى نهائي البطولة الإفريقية من مباراة العودة في المغرب، والتي تقام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويعاني الزمالك من النقص العددى في صفوفه والتى تصعب من مهمته أمام الوداد المغربى، حيث يمتلك 17 لاعبًا فقط، من بينهم ثلاثة حراس مرمى، في قائمته الأفريقية حاليًا، عقب رحيل عدد كبير من عناصره الأساسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية مثل محمود عبدالمنعم “كهربا”، وعمر جابر، وحازم إمام، والبوركيني محمد كوفى، وأحمد حمودى، بالإضافة لإصابة لاعبيه محمد ابراهيم، وعلي فتحي.

كما يعول مؤمن سليمان، مدرب الزمالك، على جاهزية نجومه مصطفى فتحي، وباسم مرسي، وأيمن حفني، ومحمود عبدالرازق “شيكابالا”، والنيجيري ستانلي أوهاويتشي، الوافد الجديد للفريق، في المباراة التي ستقام بملعب الجيش بمنطقة برج العرب في الإسكندرية.

ويرى «سليمان»، أن الفرصة تبدو قربيه من نادى الزمالك لحصد اللقب والمنافسة بقوة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتحقيق حلم جماهير الفريق بالتأهل للمرة الأولى، إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها باليابان في ديسمبر المقبل.

وقال «سليمان»، “إن الزمالك هو أفضل فريق في مصر حاليًا، ويمتلك لاعبوه القدرة على اقتناص لقب دوري الأبطال، برغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق من نقص عددى”.وشدد مدرب الزمالك على لاعبيه بأن يضعوا حلم اللعب في مونديال الأندية أمام أعينهم دائما.

«التشكيل المتوقع لنادى الزمالك»

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: “أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد توفيق وعلى جبر وإسلام جمال ورمزى خالد، طارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح فى خط الوسط، أيمن حفنى وستانلى وباسم مرسى فى خط الهجوم”، على أن يبقى الجهاز الفنى للأبيض على الدكة على كلاً من:”محمود جنش وعمر صلاح فى حراسة المرمى، مصطفى فتحى وشيكابالا وأحمد دويدار ومايوكا”.

«محاولات الوداد فى أقتناص الفوز»

كما يرغب «الوداد» في إعادة الهدوء داخل جدرانه مرة أخرى بعدما زدادت حدة الانتقادات الموجهة إلى مدربه الويلزى جون توشاك مؤخرا عقب خروج الفريق المبكر من دور الستة عشر لبطولة كأس العرش المغربى يوم الجمعة الماضى، ويدرك توشاك أن مواجهة الزمالك بمثابة الفرصة الأخيرة له للحفاظ على منصبه في الفريق.

وتشعر جماهير «الوداد» بقدر لا بأس به من التفاؤل حول قدرة فريقها على العودة بنتيجة إيجابية من الإسكندرية، وخاصًة في ظل النتائج الجيدة التي حققها الفريق المغربي خارج ملعبه خلال مشواره بدور المجموعتين، حيث فاز في مباراة وتعادل في لقائين، دون أن يتلقى أى خسارة.

ويتطلع الوداد البيضاوي، الذي توج باللقب عام 1992، للثأر من خسارته أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر عام 2003، التي تعد آخر ألقاب الزمالك الأفريقية حتى الآن.

«طموح نجم الوداد وعدم رغبته فى ملاقاة الزمالك»

وفى تصريحات لـ «رضا هجهوج» لاعب الوداد وهداف الفريق برصيد ستة أهداف، لـ «الموقع الألكترونى الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم»، قال ” لم أتمن مواجهة الزمالك في قبل النهائي، بل تمنيت أن نواجههم في الدور النهائى لكى يكون نهائيًا عربيًا خالصًا، فالكل يعرف أن النهائيات بين الأندية العربية تتسم دائما بالإثارة، لكن في هذا الوضع سيكون نصف النهائى كبيرًا بين الوداد البيضاوي والزمالك، كما يرى «هجهوج» أن ذلك سوف يكون نهائى قبل الأوان، كما أعرب اللاعب المغربى، عن أمله فى قيادة الوداد نحو العالمية، عبر المشاركة في مونديال الأندية.

«تصريحات المدير الفنى للوداد قبل المباراة»

وفى تصريح خاص للويلزى جون توشاك، المدير الفنى لنادى لوادى دجلة، قبل اللقاء المرتقب الليلة ضد نادى الزمالك، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

حيث تعهد «توشاك»، باعتزال التدريب، حال فشله في تجاوز عقبة الزمالك والتتويج باللقب القاري، كما تعد تلك المبارة هى الأخيرة لـ «جون توشاك» فى حالة إذا ما ثبت انه وراء تللك النتائج وضياع كأس العرش المغربى وتدنى مستوى الفريق خلال الفترة الماضية، رغم إبرام صفقات هامة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال توشاك “لا أحد كان يتوقع أن أصل لهذه المرحلة في البطولة. ربما يكون الفشل باللقب القاري سببا في اعتزالي نهائيا”، كما طالب لاعبية ببذل أقصى مجهود أمام فريق كبير وصفه بالمحترم.