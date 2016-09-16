بدء دخول شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى الأراضى السورية

بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية الأممية التى ينتظرها السكان المحاصرون فى حلب بالدخول إلى الأراضى السورية من المنطقة العازلة على الحدود مع تركيا.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة بدأت فى الدخول للأراضى السورية مع اليوم الرابع على دخول الهدنة حيز التنفيذ .

وأضافت القناة أن ذلك يأتى غداة تمديد اتفاق الهدنة السارى منذ مساء الاثنين بموجب اتفاق روسى- أمريكى لفترة 48 ساعة إضافية، كما تأمل الأمم المتحدة بوصول 40 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية التى تكفى لإطعام 80 ألف شخص لمدة شهر إلى الأحياء المحاصرة فى شرق حلب.